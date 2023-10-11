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Президент ЦСКА — о международном Кубке по пляжному футболу: Россия не в изоляции

Президент ЦСКА — о международном Кубке по пляжному футболу: Россия не в изоляции
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Президент пляжного футбольного клуба ЦСКА (Москва) Денис Верховский рассказал о стартующем завтра Московском международном Кубке по пляжному футболу. В турнире примут участие восемь команд из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана.

«Проведение международного Кубка по пляжному футболу показывает и доказывает мировой общественности и футбольному миру, что Россия не в изоляции. Россия приглашает иностранных футболистов. Они с удовольствием сюда едут. Высочайший уровень пляжного футбола. Здесь всем приятно играть», — передаёт слова Верховского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Московский международный Кубок по пляжному футболу пройдёт с 12 по 15 октября 2023 года на стадионе «ЦСКА Арена».

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