Опубликована объяснительная теннисиста, дисквалифицированного за употребление алкоголя

Телеграм-канал Baza опубликовал объяснительную записку теннисиста Василия Филатова, дисквалифицированного за употребление алкоголя во время матча командного Кубка России по настольному теннису. В ней спортсмен рассказывает про обстоятельства покупки напитка.

«, Я игрок команды Владимирской области, перед матчем со сборной Санкт-Петербурга зашёл в магазин купить попить, взял банку с газированным напитком, думая, что это лимонад, положил в сумку и пошёл на матч», — цитирует текст записки Baza.

В объяснительной Филатов утверждает, что ранее не видел подобных банок, из-за чего и спутал её с алкоголем. «Прошу строго не наказывать за мою невнимательность», — добавил Филатов.

Решением спортивно-дисциплинарной комиссии Федерации настольного тенниса России (ФНТР) игрок сборной Владимирской области Василий Филатов был отстранён от соревнований на полгода.