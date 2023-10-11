Гроссмейстер Есипенко оценил ничью с Томашевским в суперфинале чемпионата России

Гроссмейстер Андрей Есипенко высказался о ничейном результате партии с Евгением Томашевским в суперфинале чемпионата России.

«Я не ожидал первого хода в партии, вообще не готовил этот вариант. Пришлось уже во время партии вспоминать то, что смотрел ранее. В дебюте я был похуже, но дальше позиция постепенно уравнялась. Не уверен насчёт конечной оценки, когда мы согласились на ничью. Я думал, что позиция у меня совсем без риска, может, даже получше — но потом посмотрел, один вариант мне не понравился, поэтому понял, что пора завязывать.

Цель на оставшуюся партию? В тройку войти, конечно, слишком уж оптимистично будет. Хотелось бы выиграть партию, подняться повыше. А там посмотрим», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.