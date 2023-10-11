Андрей Есипенко: нужно в одни и те же дни с «Арсеналом» играть

Гроссмейстер Андрей Есипенко высказался о росте своих результатов в суперфинале чемпионата России по шахматам.

«Почему стал лучше играть во второй половине турнира? Я на старте, наверное, не разыгрался. В первой партии вообще очень обидно проиграл, должен был довольно просто выиграть. Потом в партии с Артёмом Тимофеевым тоже простую победу упустил, сыграл вничью. Может быть, повлиял выходной день — после него я выиграл партию. Видимо, отдохнул, пришёл в себя, восстановился.

Зарядила ли победа «Арсенала»? 100%! (смеётся). В тот день, когда я выиграл партию, выиграл и «Арсенал». Потом мне уже выиграть не удалось. Такой судьбоносный день был. Видимо, так звёзды совпали, что мы оба выиграли. Это что-то с чем-то! Теперь нам надо в одни и те же дни играть (смеётся)», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.