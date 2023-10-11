Гроссмейстер Есипенко высказался об участии Горячкиной и Лагно в мужском ЧР по шахматам

Гроссмейстер Андрей Есипенко высказался об участии Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в мужском суперфинале чемпионата России, который проходит в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (Пушкин).

«Потерял ли турнир из-за снятия топовых гроссмейстеров? Конечно, хотелось бы, чтобы играли все сильнейшие, но это чемпионат России, в любом случае престижный турнир и титул. Было бы приятно их видеть, хотелось бы, чтобы они сыграли, но как есть.

Как отношусь к участию Горячкиной и Лагно в мужском турнире? Провокационный вопрос (смеётся). В целом, я очень хорошо к этому отношусь. И Екатерина, и Александра, по сути, играют тут сильнее некоторых мужчин. Не вижу ничего странного в этом», — сказал Есипенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.