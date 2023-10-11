Владислав Артемьев: не хотелось проигрывать и оставлять всё на последний тур

Новый чемпион России по шахматам Владислав Артемьев прокомментировал ничью в партии десятого тура суперфинала чемпионата страны с Евгением Наером, благодаря которой он досрочно завоевал титул.

После девяти туров ситуация для Артемьева складывалась так, что любой результат в десятом туре, кроме поражения, досрочно приносил ему титул.

«На самом деле перед партией были переживания. Стоял вопрос, каким будет план на партию, как поставить игру. Я для себя решил, что рисковать не буду, потому что всё-таки чувствовал давление, хотелось играть плотнее. Я держал в уме, что если Евгений начнёт играть агрессивно, то я могу выиграть. А выиграть всегда приятнее, чем сделать ничью. Конечно, не хотелось сегодня проигрывать и оставлять всё на последний тур. Я старался найти баланс между плотной игрой и стремлением к победе. Мне кажется, это удалось.

Сегодня была достаточно напряжённая партия. Бывает, что шахматисты очень хорошо знают дебюты, поэтому подготовка может длиться 15-20 ходов. Сегодня была другая ситуация. Мы сделали буквально 7-8 ходов, а потом творили, вышли из рамок теории. Сегодня неплохо играли и Евгений, и я. В какой-то момент мне казалось, что у меня перевес. Я играл на победу, поэтому когда Евгений впервые предложил ничью, я отказался. Я думал, что буду долго давить, но сильно зевнул ресурс с его стороны. После этого позиция подравнялась. Я не расстроен ничьей, очень качественная партия получилась», — сказал Артемьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.