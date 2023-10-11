Звезда спортивной гимнастики США в реанимации. Ей собирают на оплату счета в больнице

Американская гимнастка Мэри Лу Реттон «борется за свою жизнь» и уже больше недели находится в отделении интенсивной терапии, куда была госпитализирована с редкой формой пневмонии, сообщает Reuters. 55-летняя Реттон не может дышать самостоятельно.

Дочь чемпионки Олимпиады-1984 опубликовала пост с просьбой помолиться и сделать пожертвования, чтобы покрыть больничные счета знаменитой матери, у которой не оказалось страховки.

Реттон стала первой американкой, завоевавшей золотую медаль в многоборье на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году. Кроме того, 16-летняя Реттон тогда завоевала две серебряные медали в командных соревнованиях и опорном прыжке, а также две бронзовые медали на брусьях и в вольных упражнениях.

Олимпийские успехи Реттон привели к всплеску популярности спортивной гимнастики в США, а её имя стало нарицательным. После своего триумфа Мэри Лу была названа журналом Sports Illustrated «Спортсменкой года», её изображение появилось на коробках с хлопьями Wheaties, она получала приглашения на эпизодические роли в кино. В 1997 году Реттон была включена в Международный зал славы гимнастики.