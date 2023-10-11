Юрий Прокудин стал чемпионом мира по гонкам с препятствиями под флагом России

В США завершился чемпионат мира по гонкам с препятствиями. Сборная России приняла участие в турнире под флагом страны. На дистанции 100 метров победу одержал Юрий Прокудин — чемпион Европы этого года на дистанции 100 метров и победитель первого сезона телешоу «Суперниндзя».

Фото: ЦСП

Также на турнире выступили главный тренер сборной – олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков и Егор Белоусов. Крюков стал шестым в короткой гонке, а Белоусов занял четвёртое место в длинной гонке и седьмое – в короткой.

«Гонки с препятствиями» – молодой вид спорта, в котором скомбинированы бег по пересеченной местности и преодоление естественных и искусственных препятствий: рукоходы, рвы, перенос тяжестей и многое другое.