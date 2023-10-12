Вице-президент ФШР Смагин: у Артемьева был застой, и он его преодолел

Вице-президент Федерации шахмат России международный гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал досрочную победу Владислава Артемьева в Суперфинале чемпионата России по шахматам. Гроссмейстер, представляющий Татарстан, обеспечил себе победу за тур до окончания чемпионата, его ближайшие преследователи москвичи Евгений Наер и Павел Понкратов отстают от Артемьева на два очка.

«Не могу сказать, что победа Артемьева стала для меня сюрпризом, вопрос, скорее, был в том, как он выиграет. В итоге он показал, что находится в хорошей форме, и прекрасно играл. Мне кажется, что эта победа придаст ему уверенности, да, это не супертурнир, но все же Суперфинал чемпионата России, это тоже соревнования довольно высокого уровня. Артемьев всегда был перспективным шахматистом, но в его игре был застой, и мне кажется, что он его преодолел и снова стал ставить перед собой самые высокие цели, которые готов реализовать», — цитирует Смагина ТАСС.

Матчи заключительного тура Суперфинала, проходящего в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (г. Пушкин, Санкт-Петербург), начнутся 12 октября в 15:00 мск.