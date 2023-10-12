Посол РФ в КНР: наши страны невозможно вычеркнуть из мирового спорта

11 октября в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань (Китай) в рамках сотрудничества в сфере физической культуры и спорта стартовал российско-китайский фестиваль национальных видов спорта «Дружба». На церемонии открытия выступил посол России в Китае Игорь Моргулов.

По его словам, спортивные связи России и Китая не подвержены внешнему давлению и строятся на взаимоуважении, а также являются одним из приоритетных направлений стратегического партнёрства двух стран. Попытку оказывать давление на Россию и Китай в сфере спорта Игорь Моргулов назвал бесперспективной. По утверждению посла, международные спортивные организации ведут неприкрытую дискриминационную кампанию против России, но позволить приватизировать Западу спортивную сферу международных отношений нельзя.

«Наши страны невозможно вычеркнуть из мирового спорта», — приводит слова Моргулова ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.