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Фитнес-тренер назвал четыре привычки, которые улучшают самочувствие

Фитнес-тренер назвал четыре привычки, которые улучшают самочувствие
Четыре фактора улучшают самочувствие
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Физическая активность важна для здоровья и хорошего самочувствия. Фитнес-тренер Олли Томпсон рассказал Cambridge Independent ещё о четырёх факторах, которые положительно влияют на благополучие человека.

Качественный сон. Во время сна в организме происходят важные восстановительные процессы. Адекватная продолжительность сна, семь-восемь часов, имеет решающее значение для когнитивных функций, эмоциональной стабильности и физической жизнеспособности.

Управление стрессом. Хронический стресс может привести к целому ряду физических и психических заболеваний. Такие техники, как медитация, глубокие дыхательные упражнения и регулярные физические нагрузки, помогают смягчить негативные последствия стресса.

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Питание. Здоровая еда обеспечивает организм жизненно важными питательными веществами и энергией, необходимыми для оптимальной работы. Правильно подобранная диета укрепляет физическое и психическое здоровье и снижает риск множества заболеваний.

Кофеин. Он является широко распространённым стимулятором, способным на время повысить бдительность и концентрацию внимания. При умеренном потреблении кофеин способен улучшить как когнитивную, так и физическую деятельность, однако чрезмерное его потребление может нарушить сон и, как следствие, привести к вялости утром.

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