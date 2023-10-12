Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский комитет России отреагировал на временное отстранение со стороны МОК

Олимпийский комитет России отреагировал на временное отстранение со стороны МОК
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением относительно своего временного отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В решении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплёкой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто ещё в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет. Статус нейтрализации остаётся без изменений.

ОКР как участник международного спортивного движения оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — говорится в официальном заявлении ОКР.

Материалы по теме
МОК временно отстранил Олимпийский комитет России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android