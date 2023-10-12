Юрист: российские спортсмены после решения МОК всё равно могут попасть на Олимпиаду

Спортивный юрист Анна Анцелиович отреагировала на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В решении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Отстранение — поражение в правах Олимпийского комитета России. Основное последствие, которое интересует всех, — основная функция национального олимпийского комитета заключается в заявлении спортсменов на Олимпийские игры. Спортсмен может выступать там, только если он заявлен от своего национального олимпийского комитета. Если такого комитета нет и спортсмен никем не заявляется, выступать он не может. Но у нас в России уже была такая ситуация перед Олимпиадой в 2018 году. Тогда МОК приглашал спортсменов. На предыдущих Олимпийских играх были спортсмены Олимпийского комитета России, а в 2018 году были ОАР. Всё равно остаётся возможность, что сам МОК заявит и пригласит каких-то спортсменов, будет инициатором. Российские спортсмены всё равно могут попасть на Олимпиаду», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.