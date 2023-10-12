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В МОК сообщили, как будет проходить процесс восстановления ОКР

В МОК сообщили, как будет проходить процесс восстановления ОКР
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс ответил на вопрос о том, как будет проходить процесс восстановления Олимпийского комитета России (ОКР), который ранее сегодня, 12 октября, был временно отстранён до дальнейшего уведомления.

Причиной отстранения ОКР стало включение в состав организации олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, что, по мнению МОК, нарушает Олимпийскую хартию.

«Процесс восстановления ОКР будет проходить точно так же, как процесс восстановления любого другого отстранённого НОК», — приводит слова Адамса «РИА Новости Спорт».

Также в МОК сообщили, что отстранение ОКР не повлияет на допуск на Олимпиаду российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. МОК оставил за собой право принять такое решение в необходимое время.

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