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Валентина Родионенко: в МОК не хотят, чтобы выступали россияне, и плохо это скрывают

Валентина Родионенко: в МОК не хотят, чтобы выступали россияне, и плохо это скрывают
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В качестве причины в заявлении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«То, что МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, — это нонсенс. Какое дело Международному олимпийскому комитету до всех этих политических дел? МОК увлекся игрой в политику и совершенно забыл про спорт.

Мы до сих пор не знаем, что такое нейтральный спортсмен и при каких условиях наших атлетов могут допустить до участия в Олимпийских играх. МОК очень давно держит наших спортсменов на крючке. Делает вид, что хочет допустить россиян до Олимпиады, но на самом деле все не так. Они не хотят, чтобы выступали россияне, и плохо это скрывают», — приводит слова Родионенко ТАСС.

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