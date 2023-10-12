Олег Матыцин: МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес конъюнктуры

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В качестве причины в заявлении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность.

При этом до сих пор не сформулировано чётких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК.

Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде Международный олимпийский комитет в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной. Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», — приводит слова Матыцина официальный телеграм-канал Минспорта.