Павел Колобков — об отстранении ОКР: в спорте стало слишком много политики

Олимпийский чемпион по фехтованию, бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

В качестве причины в заявлении МОК сообщается, что включение олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав ОКР нарушает Олимпийскую хартию.

«Я считаю, что это решение совершенно необоснованно и не соответствует ни духу, ни положениям Олимпийской хартии. Надеюсь, Олимпийский комитет России использует все возможные способы, чтобы оспорить это решение. Уверен, для этого есть все основания. Будет сложно, потому что действительно сейчас в спорте у нас стало слишком много политики. Но при этом нужно бороться и отстаивать наши законные права олимпийского комитета и наших спортивных федераций. Надеюсь, МОК всё-таки примет обоснованное решение — может быть, не так быстро, но примет. Сейчас у них такой период. Уверен, что когда придут новые руководители, будет, возможно, новая ситуация», — приводит слова Колобкова «РИА Новости Спорт».