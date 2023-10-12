Баира Кованова впервые стала чемпионкой России по шахматам

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В Государственном музее-заповеднике «Царское Село» (Пушкин) завершились партии заключительного 11-го тура Суперфинала чемпионата России по шахматам среди женщин. Новой чемпионкой страны стала Баира Кованова, в заключительном туре сделавшая короткую ничью с Мариной Корневой. После этого догнать Кованову могла только Ольга Баделько, но она уступила Екатерине Гольцевой.

Валентина Гунина черным цветом нанесла поражение Марии Якимовой и заняла второе место, при равенстве баллов опередив по коэффициенту Полину Шувалову, выигравшую у Натальи Погониной, и Ольгу Баделько.

Отметим, что Александра Горячкина и Екатерина Лагно играли в открытом турнире с мужчинами.

Итоговое положение участниц

1. Баира Кованова — 8 очков.

2-4. Валентина Гунина, Полина Шувалова, Ольга Баделько — по 7

5. Лея Гарифуллина — 6,5

6. Марина Корнева – 6

7. Екатерина Гольцева – 5

8-9. Алина Бивол, Анна Шухман — по 4,5

10-11. Наталья Погонина, Мария Якимова — по 4.

12. Ольга Матвеева — 2,5.