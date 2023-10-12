Турнир в Макао, из-за которого топ-снукеристы разругались с WST, перенесен на декабрь

Выставочный турнир по снукеру в Макао, из-за которого такие топ-игроки, как Марк Селби, Люка Бресель, Джон Хиггинс, Али Картер и Тепчайя Ун-Нух разругались с Международной федерацией World Snooker Tour (WST), официально перенесён с октября на 25-29 декабря.

Сменился и состав участников – среди них нет никого из тех, кто вступил в конфликт с WST. Теперь в заявке значатся семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан, лучший игрок Азии Дин Цзюньхуэй, представитель Гонконга Марко Фу и другие топ-игроки, такие как Джадд Трамп, Марк Уильямс, Джек Лисовски, Кирен Уилсон и Цзяхуй Си.

Конфликт состоял в том, что топ-игроки отказались от участия в Northern Ireland Open, который пройдёт с 22 по 29 октября в Белфасте. Вместо этого снукеристы решили выступить на выставочном турнире в Макао, заявленном на те же даты.