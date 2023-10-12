Владислав Ларин стал победителем этапа серии Гран-при по тхэквондо в Китае

Российские спортсмены завоевали две медали на этап серии Гран-при по тхэквондо, который проходил в Тайюане (Китай). Соревнования в олимпийских весовых категориях с участием сильнейших спортсменов мира являются квалификационными на Игры-2024 в Париже.

Олимпийский чемпион 2020 года Владислав Ларин (свыше 80 кг) завоевал золотую медаль, выиграв пять поединков, в том числе в финале у Никиты Рафаловича из Узбекистана – 2:1 (2:2, 2:0, 11:0).

Серебряный призёр Олимпийских игр-2020, трёхкратный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Минина стала бронзовым призёром в весе до 57 кг. Три поединка она выиграла в двух раундах, но в полуфинале уступила иранке Нахид Кияничандех – 1:2 (10:3, 6:9, 7:7).

Остальные пять российских участников, которые также были в нейтральном статусе, выступили неудачно. Полина Хан (свыше 67 кг) проиграла в 1/4 финала, действующая чемпионка мира Лилия Хузина (до 67 кг) – в 1/8 финала, Кристина Адебайо (свыше 67 кг), Георгий Гурциев (до 58 кг) и олимпийский чемпион Максим Храмцов (до 80 кг) – в 1/16 финала.

Напомним, Ларин и Храмцов изначально не были допущены на чемпионат мира — 2023, но затем международная федерация пересмотрела своё решение.