Баира Кованова прокомментировала выступление Горячкиной и Лагно в мужском ЧР по шахматам

Новая чемпионка России по шахматам Баира Кованова прокомментировала выступление Александры Горячкиной и Екатерины Лагно в открытом Суперфинале национального первенства вместе с мужчинами.

Горячкина разделила 6-7-е места с Евгением Томашевским, а Лагно – 10-11-е с Иваном Розумом.

«У Саши, конечно, получилось хорошо, Кате, видимо, было сложно в мужском турнире. Всё-таки это не женский турнир, там сопротивляемость выше, она боролась, молодец! Стал ли слабее женский турнир от их участия в мужском? Я играла в чемпионате России с разными составами. Не могу сказать, что в этот раз турнир был проще. Тут всё не столько от соперниц зависит, сколько от себя — выдержишь ли ты бремя лидерства. Если игра идёт, то ты даже с сильным соперником можешь сыграть хорошую партию, а если нервы сдают, то всё. Мне кажется, у Оли Баделько это и произошло.

Рискнула бы играть в мужском турнир? Ой нет, мне там особо ничего не светит (смеётся). У меня даже и близко нет того рейтинга, чтобы там на что-то претендовать. И нужно ли это вообще? Я, в целом, не знаю, насколько правильно, что сейчас девушек допустили, но не буду комментировать эта ситуацию.

Какие планы на этот год? Сейчас буду играть в Сочи на чемпионатах России по блицу и рапиду, личные и командные. А дальше поеду на финал Кубка России, там тоже будут и быстрые, и классика. Возможно, сыграю на чемпионате мира по быстрым шахматам, если он будет проводиться в месте, до которого можно добраться (улыбается)», — сказала Кованова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.