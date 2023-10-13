Джадд Трамп вышел в полуфинал турнира в Ухане, обыграв Тома Форда

Английский снукерист, чемпион мира 2019 года Джадд Трамп вышел в полуфинал на турнире в Ухане (Китай). В матче 1/4 финала спортсмен обыграл англичанина Тома Форда. Встреча завершилась со счётом 5:0.

По ходу матча Трамп практически не давал сопернику совершать результативных действий, однако и сам Форд ошибался: в частности, упустил несколько возможностей сравнять счёт, а также терял возможности отыграться в дальнейшем.

За выход в финал Джадд Трамп поборется либо с китайским снукеристом У Ицзэ, либо с ирландцем Аароном Хиллом. В четвертьфинале спортсменов сейчас на табло счёт 2:3, идёт плотная борьба.

Отметим, что Джадд Трамп является четвёртым в рейтинге лучших снукеристов мира, на прошлой неделе спортсмен стал чемпионом турнира English Open.