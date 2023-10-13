Перенёсший операцию капитан сборной Франции по регби Дюпон сыграет в матче с ЮАР на КМ

Капитан сборной Франции по регби Антуан Дюпон выйдет в стартовом составе команды на матч 1/4 финала Кубка мира — 2023 со сборной ЮАР, сообщает пресс-служба турнира.

Напомним, Дюпон не выступал более трёх недель из-за травмы — у спортсмена был диагностирован перелом скулы. Регбист получил повреждение во время матча группового этапа турнира с национальной командой Намибии, который состоялся 21 сентября. Дюпон перенёс операцию и накануне получил разрешение врачей на участие в тренировках и матчах сборной Франции.

Матч 1/4 финала Кубка мира по регби — 2023 Франция — ЮАР состоится 15 октября на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. В других четвертьфинальных матчах Уэльс сыграет с Аргентиной, Ирландия встретится с Новой Зеландией, а команда Англии сыграет со сборной Фиджи.