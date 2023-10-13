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У Ицзэ стал соперником Джадда Трампа в полуфинале турнира Wuhan Open

У Ицзэ стал соперником Джадда Трампа в полуфинале турнира Wuhan Open
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Китайский снукерист У Ицзэ вышел в полуфинал турнира Wuhan Open. В своём матче 1/4 финала спортсмен в борьбе обыграл англичанина Аарона Хилла. Встреча, в которой снукеристы играли до пяти побед, завершилась со счётом 5:4.

Соперником У Ицзэ, занимающего 49-я строчку в мировом рейтинге, в полуфинале турнира будет четвёртый снукерист мира, чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп, который ранее в своём четвертьфинале разгромил соотечественника Тома Форда со счётом 5:0.

В полуфинале турнира спортсмены будут играть уже до шести побед. В поединке за титул чемпиона снукеристы могут максимально сыграть 19 фреймов — до десяти побед одного из участников матча.

Напомним, неделей ранее Джадд Трамп стал чемпионом престижного турнира English Open.

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