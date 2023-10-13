Винер — об отстранении ОКР: россиянам нужно первыми отказаться от участия в Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Винер подчеркнула, что российским спортсменам следует отказаться от участия в Олимпийских играх, потому что шансы на выступление россиян на турнире вызывают сомнения.

«Я считаю, этого следовало ожидать, уже говорила об этом. Как говорит наш президент, если драка неминуема, надо бить первым. Я считаю, нам нужно первыми отказаться от участия в Олимпийских играх. Нас настолько прижимают и унижают, что я не вижу тут положительного исхода, при котором мы сможем выступать», — приводит слова Винер Sport24.

Напомним, накануне МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Глава МОК Томас Бах сообщил, что точного срока снятия отстранения у организации нет.