Организаторы турнира Qatar Masters изменили правила после жалобы Магнуса Карлсена

Организаторы турнира Qatar Masters оперативно внесли изменения в регламент соревнований после жалобы норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Накануне Карлсен, проиграв Алишеру Сулейменову, в интервью СМИ пожаловался на то, что на руке соперника были часы, а по игровому залу гуляли зрители со смартфонами. При этом партии транслировались в режиме реального времени, что создавало все необходимые условия для читерства. Карлсен рассказал, что, увидев во всей этой ситуации часы на руке соперника, утратил способность концентрироваться.

Организаторы изменили правила с учётом пожеланий Карлсена. Начиная с сегодняшнего дня, партии будут транслироваться с задержкой в 15 минут, участникам соревнований запретили носить часы, а зрителей будут проверять на металлодетекторе.