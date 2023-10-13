«Ухта» разгромила «КПРФ» в матче мини-футбольной Суперлиги

В матче 5-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Ухта» на своей площадке разгромила московский «КПРФ» со счётом 5:1. Дубли в составе хозяев оформили Артур Мелконян и Фелипе Парадински, в начале второго тайма игрок «КПРФ» Денис Бурков забил в свои ворота. Единственный гол гостей на счету Арсера Багирова.

«Ухта» одержала девятую победу в девяти матчах и уверенно возглавляет турнирную таблицу. «КПРФ» с пятью победами в семи играх располагается на пятом месте.

Завтра «Ухта» и «КПРФ» повторно встретятся в рамках 5-го тура Суперлиги.

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5-й тур. Первый матч

«Ухта» — «КПРФ» (Москва) – 5:1 (2:0).

Голы: Мелконян, 12, 50, Парадински, 16 (пен), 35, Бурков, 28 (автогол) – Багиров, 31.