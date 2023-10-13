В Москве задержали подозреваемых в афере против экс-спортсменки Светланы Тимошининой

Правоохранители задержали двоих мужчин по делу о мошенничестве в отношении бывшей спортсменки Светланы Тимошининой, чемпионки России, Европы и мира по прыжкам в воду. Их подозревают в хищении 1 млн. рублей.

«По подозрению в хищении у Светланы Тимошининой 1 млн. рублей задержаны двое подозреваемых – молодые люди в возрасте 18 и 19 лет, их роль и место в преступлении устанавливаются», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах Москвы.

Сообщается, что оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

Ранее, 29 сентября, стало известно, что Тимошинина стала жертвой аферистов, обманом выманивших у бывшей спортсменки около 1 млн. рублей. Мошенники использовали поддельный аккаунт президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина, чтобы войти к женщине в доверие, а затем прибегли к классической схеме. Тимошинину запугали открытием уголовных дел за перевод средств в недружественные страны и предложили замять их путём подкупа, спортсменка сняла накопления и передала их курьеру. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, Тимошинина является трёхкратной чемпионкой Европы и двукратным призёром чемпионатов мира по прыжкам в воду. Также она многократная чемпионка России и участница трёх Олимпиад.