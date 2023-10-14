МОК намерен объявить столицы зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов одновременно

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация намерена одновременно выбрать хозяев зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов на сессии МОК в июле следующего года перед стартом ОИ-2024 в Париже, сообщает ESPN. Этот план должен быть одобрен на текущей сессии МОК в Мумбаи.

Претендентами на организацию ОИ-2030 являются Швеция, Швейцария, Франция, а также американский Солт-Лейк-Сити. При этом город в штате Юта предпочёл бы принять Игры в 2034 году, чтобы избежать близости с летними ОИ-2028 в Лос-Анджелесе. Ожидается, на заседании исполкома МОК, которое пройдёт с 28 ноября по 1 декабря будет выбрано по одному предпочтительному кандидату для ОИ-2030 и ОИ-2034, и они начнут эксклюзивные переговоры с Международным олимпийским комитетом.

Также Бах выразил обеспокоенность изменениями климата, которые приводят к сокращению числа национальных олимпийских комитетов, способных принять зимние Олимпийские игры. По его словам, сейчас только 15 стран имеют как минимум 80% от требуемого количества объектов для зимних видов спорта и климатическую перспективу организации соревнований в следующие десятилетия. Согласно предварительным результатам исследований комиссии по будущему проведению зимних ОИ, к 2040 году их число сократится до 10.