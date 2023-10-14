Лакросс и крикет будут представлены на ОИ-2028 в облегчённых форматах

Международный олимпийский комитет уточнил формат соревнований в крикете и лакроссе, которые исполком организации предложил включить в программу Олимпийских игр-2028.

Согласно пресс-релизу МОК, на ОИ в Лос-Анджелес лакросс будет представлен в формате игры 6x6. В то же время в стандартной разновидности этого вида спорта на площадке находится одновременно по 10 игроков в каждой команде.

Крикет на ОИ-2028 будет проводиться в формате Тwenty20 (T20), что позволит существенно сократить длительность игр. В данном формате матч длится около трёх часов. В наиболее же распространённом в крикете формате однодневных матчей длительность одного поединка обычно составляет семь-восемь часов.

Лакросс и крикет были включены в программу ОИ-2028 наряду с бейсболом/софтболом, сквошем и флаг-футболом.

Также исполком МОК рекомендовал сохранить в программе Игр в Лос-Анджелесе современное пятиборье и тяжёлую атлетику, места которых находились под угрозой. При этом в пятиборье была утверждена замена конкура на гонку с препятствиями. В пресс-релизе подчёркивается, что без этого изменения пятиборье не было бы включено в программу ОИ-2028.

Тяжёлая атлетика сохранила своё место благодаря передаче своего антидопингового управления в Международное агентство по тестированию (ITA). Последнее решение было санкционировано Спортивным арбитражным судом (CAS), по крайней мере, до 2028 года.