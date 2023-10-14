В США от огнестрельных ранений погиб игрок студенческой команды по американскому футболу

21-летний игрок студенческой лиги по американскому футболу Ронни Колдуэлл скончался после полученных огнестрельных ранений, сообщает пресс-служба Северо Западного государственного университета Луизианы, за который он выступал.

Спортсмен погиб в ночь на 12 октября. Обстоятельства трагедии не уточняются, однако известно, что Колдуэлл был найден около одного из корпусов университета. Приехавшая на место трагедии медицинская бригада не успела спасти спортсмена.

«Ронни Колдуэлл был молодым человеком, которого ждало блестящее будущее на футбольном поле или за его пределами. Он был нашим голосом в раздевалке. Когда Ронни говорил, другие слушали. Уважение, которое наша футбольная команда испытывала к Ронни, было очевидным. Он ни разу не сыграл в этом году из-за травмы, но его голос нашёл отклик у каждого члена нашей команды, от первого игрока до 115-го», — заявил главный тренер команды Брэд Лэрд.