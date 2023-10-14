Марк Телеа был исключён из заявки на матч Кубка мира с Ирландией

Представитель Новой Зеландии, игрок в регби Марк Телеа был отстранён от участия в матче четвертьфинала Кубка мира—2023 со сборной Ирландии. Причиной исключения послужило нарушение внутреннего протокола, связанного с дисциплиной.

«Он нарушил протокол – ничего серьёзного, но этого было достаточно для применения дисциплинарных санкций. Марк – отличный игрок, очень трудолюбивый. Мы движемся дальше. А у Телеа будет время, чтобы подумать над своим поведением», — заявил Иэн Фостер, главный тренер национальной команды Новой Зеландии.

Напомним, сегодня, 14 октября, сборной Новой Зеландии предстоит игра четвертьфинальной стадии Кубка мира по регби—2023 с национальной командой Ирландии. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.