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Крамаренко укрощала ленту, Шаронова позировала с мячом. Фото финала Кубка сильнейших

Крамаренко укрощала ленту, Шаронова позировала с мячом. Фото финала Кубка сильнейших
Крамаренко укрощала ленту, Шаронова позировала
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С 10 по 14 октября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер прошёл финальный этап серии Кубка сильнейших.

В соревнованиях принимали участие лучшие гимнастки России по итогам прошедших этапов Кубка, в том числе лидеры сборной России: Лала Крамаренко, Мария Борисова, Диана Чугунихина, Владислава Шаронова, Карина Киреева, Арина Янковская и другие.

Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях (с лентой, булавами и обручем) в финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике по российским правилам. В упражнении с мячом лучшей была Диана Чугунихина.

Лучшие фото с финального этапа серии Кубка сильнейших по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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