Крамаренко укрощала ленту, Шаронова позировала с мячом. Фото финала Кубка сильнейших

С 10 по 14 октября в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер прошёл финальный этап серии Кубка сильнейших.

В соревнованиях принимали участие лучшие гимнастки России по итогам прошедших этапов Кубка, в том числе лидеры сборной России: Лала Крамаренко, Мария Борисова, Диана Чугунихина, Владислава Шаронова, Карина Киреева, Арина Янковская и другие.

Лала Крамаренко первенствовала в трёх упражнениях (с лентой, булавами и обручем) в финале Кубка сильнейших по художественной гимнастике по российским правилам. В упражнении с мячом лучшей была Диана Чугунихина.

Лучшие фото с финального этапа серии Кубка сильнейших по художественной гимнастике — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.