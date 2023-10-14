Федерация альпинизма России опубликовала комментарий о падении Оленевой

Федерация альпинизма России опубликовала на своём сайте комментарий, разъясняющий обстоятельства падения чемпионки России по альпинизму Надежды Оленевой. В комментарии опровергается информация о падении спортсменки в расщелину, распространившаяся в ряде СМИ.

«Himalayan Times получила информацию о ЧП от принимающей компании в Непале Kailash Helicopter Services P. Ltd., которая, в свою очередь, получила сведения для пилотов о месте аварии и ПРЕДПОЛАГАЕМОМ районе поиска от пресс-секретаря команды, координирующего работу тройки на Дхаулагири. Никакой информации о падении Нади Оленевой в трещину не было. Это исключительно собственные выводы, сделанные Himalayan Times, в результате искажения передаваемой по цепочке информации.

По имеющейся на данный момент информации, произошёл срыв от лагеря 6700, а линия падения и глубина падения в данный момент точно не известны. Есть только предположения. Так как облачность и плохая видимость не позволяли визуально просмотреть», — сообщается в комментарии федерации.