Кубок мира по регби — 2023: расписание матчей 15 октября

Во Франции продолжается плей-офф Кубка мира по регби — 2023. Сегодня, 15 октября, в рамках четвертьфинальной стадии турнира пройдут два матча.

Регби. Кубок мира. Расписание 15 октября

Англия – Фиджи – начало матча в 18:00 мск.

Франция – ЮАР – начало матча в 22:00 мск.

Кубок мира стартовал 8 сентября и продлится до 28 октября. Турнир проходит в девяти французских городах: Сен-Дени (пригород Парижа), Марселе, Десин-Шарпьё (пригород Лиона), Вильнёв-д’Аске (пригород Лилля), Бордо, Сент-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе.

Действующим победителем Кубка мира является сборная ЮАР, которая в 2019 году выиграла турнир в третий раз в истории. Также в соревновании трижды побеждала Новая Зеландия, дважды — Австралия и один раз — Англия.