Спасатели обнаружили альпинистку Надежду Оленеву, однако подобраться к ней не могут

Чемпионка России по альпинизму 2022 года 38-летняя Надежда Оленева была обнаружена с вертолёта в горах в Непале, однако подобраться к ней спасатели пока что не могут.

Оленева упала в расщелину, предположительно с высоты 6680 метров, во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Именно они и заявили о происшествии.

«‎Двое ребят спустились вчера, сегодня они делали облёт вместе с пилотами. С высоты они увидели лежащую Надю, но гарантировать, жива она или нет, никто не может, потому что видели её только с высоты. Для того чтобы констатировать, нужно спуститься к ней. Второй облёт вертолёт сделать не может, потому что начинает портиться погода. Чтобы к ней спуститься, нужна специальная лебёдка, по которой спасатель опустится вниз. Вертолёт может только зависнуть, сесть там он не может»‎, — заявили «Матч ТВ» в Федерации альпинизма России.