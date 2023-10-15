Посольство РФ в Непале: ‎информация об обнаружении тела Надежды Оленевой не совсем верна

Пресс-секретарь посольства России в Непале Александр Ивашёв сообщил о том, что информация о нахождении тела альпинистки Надежды Оленевой не совсем соответствует действительности.

«‎Информация об обнаружении тела не совсем соответствует действительности. На самом деле обнаружено лишь само место, куда Надежда Оленева упала. Из-за сильного тумана вертолёт не может высадить специальную группу для спуска в расщелину. При облёте члены группы действительно видели тело. Но подтвердить, что это была Надежда, пока не представляется возможным»‎, — сказал Ивашёв в интервью «РИА Новости».

Ранее Федерация альпинизма России заявила, что Надежда Оленева совершала восхождение на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Расимом Кашаповым. По их данным, Оленева сорвалась на высоте около 6680 метров.