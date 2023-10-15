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«Спартак» завоевал бронзу на Московском международном кубке по пляжному футболу

Московский «Спартак» одержал победу над «Брест-Волгой» из Беларуси в матче за третье место на Московском международном кубке по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу столичной команды. Таким образом, «Спартак» второй год подряд стал бронзовым призёром данных соревнований.

Дублями в составе победителей отметились Луис Энрике и Игуиньо. Также один мяч в свой актив записал Андрей Лукьянов.

Отметим, что за первое место на турнире прямо сейчас сражаются ЦСКА и «Локомотив».

II Московский международный Кубок стартовал 12 октября на Малой арене МСК «ЦСКА Арена». Всего в турнире принимало участие восемь команд.

Пляжный футбол. II Московский международный кубок. Матч за третье место

«Спартак» (Москва) – «Брест-Волга» (Брест, Беларусь) – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2).