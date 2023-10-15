Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Спартак» завоевал бронзу на Московском международном кубке по пляжному футболу

«Спартак» завоевал бронзу на Московском международном кубке по пляжному футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Спартак» одержал победу над «Брест-Волгой» из Беларуси в матче за третье место на Московском международном кубке по пляжному футболу. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу столичной команды. Таким образом, «Спартак» второй год подряд стал бронзовым призёром данных соревнований.

Дублями в составе победителей отметились Луис Энрике и Игуиньо. Также один мяч в свой актив записал Андрей Лукьянов.

Отметим, что за первое место на турнире прямо сейчас сражаются ЦСКА и «Локомотив».

II Московский международный Кубок стартовал 12 октября на Малой арене МСК «ЦСКА Арена». Всего в турнире принимало участие восемь команд.

Пляжный футбол. II Московский международный кубок. Матч за третье место

«Спартак» (Москва) – «Брест-Волга» (Брест, Беларусь) – 5:3 (1:1, 1:0, 3:2).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android