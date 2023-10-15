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Индия подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году

Индия подаст заявку на проведение Олимпийских игр в 2036 году
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди анонсировал подачу заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в стране в 2036 году. Об этом стало известно после речи премьер-министра во время открытия 141-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит в индийском городе Мумбаи.

«Индия приложит все усилия для успешной организации Олимпийских игр в 2036 году — это мечта 1,4 миллиарда индийцев. Мы хотим реализовать эту мечту при вашей поддержке. Я уверен, что Индия получит постоянную поддержку со стороны МОК. Спорт – это не только завоевание медалей, но и завоевание сердец», – сказал Моди.

Ранее Индонезия, Мексика и Польша выражали желание провести летние Олимпийские игры — 2036.

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