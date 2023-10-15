«Локомотив» в серии пенальти обыграл ЦСКА в финале Московского международного кубка

Московский «Локомотив» стал чемпионом Московского международного кубка по пляжному футболу.

В финале соревнований «Локомотив» в серии пенальти обыграл ЦСКА со счётом 5:3. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Забитыми мячами в составе победителей отметились Артём Волошин и Амадиус Виноградов.

Отметим, что этой победой «Локомотив» взял реванш у ЦСКА за обидное поражение в 2022 году в финале этих же соревнований со счётом 6:7.

Бронзовыми призёрами Московского международного кубка стали представители московского «Спартака».

Пляжный футбол. II Московский международный кубок. Матч за первое место

«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:2 (5:3 в серии пенальти).

II Московский международный кубок прошёл на Малой арене МСК «ЦСКА Арена». Всего в турнире принимало участие восемь команд.