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Российский гроссмейстер предположил, почему Дин Лижэнь больше не играет в мировых турнирах

Российский гроссмейстер предположил, почему Дин Лижэнь больше не играет в мировых турнирах
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Двукратный чемпион России и чемпион Европы по шахматам Евгений Томашевский предположил, по какой причине действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь игнорирует последние международные турниры.

«Конечно, нужно доказывать своё лидерство. Вопрос – в каком состоянии Дин находится, как себя чувствует. Сейчас нагрузка в шахматах колоссальная, поэтому самочувствие играет огромную роль. Возможно, Лижэнь недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы играть на топовом уровне, а на другом чемпион мира не может играть. Именно поэтому Дин может выдерживать паузу. Вероятно, что и чемпионский матч стоил ему много усилий, нервной энергии. Это имеет огромное значение в шахматах», — сказал Томашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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