Сборная Англии пробилась в полуфинал Кубка мира по регби, обыграв фиджийцев

Сборная Англии вышла в полуфинал Кубка мира по регби. В 1/4 финала команда в напряжённой борьбе смогла обыграть соперников из Фиджи. Встреча, проходившая в Марселе (Франция), завершилась со счётом 30:24.

Ранее в 1/2 финала пробились команды Аргентины и Новой Зеландии, которые поборются друг с другом за выход в финал. Соперники сборной Англии по полуфиналу определятся позднее: ими станут либо французы, либо представители ЮАР.

Полуфиналы состоятся 20 и 21 октября. Матч за третье место пройдёт 27 октября, а финал — 28 октября. Все заключительные встречи турнира пройдут в Сен-Дени.

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября во Франции. Всего в соревнованиях принимали участие 20 мужских команд.