Лидер «Белогорья» Аль Хачдади: не видел в Белгороде ничего плохого до прошлой зимы

Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади рассказал о своих впечатлениях от Белгорода.

«Поверьте, Белгород – это замечательное место. Очень хороший, спокойный, чистый город. Там не так много людей, поэтому дороги практически всегда безлюдны. И у нас лучшая арена в России. Можно сравнить с тем, когда вы работаете в лучшем офисе – у вас есть всё.

Клянусь, я в Белгороде не видел ничего плохого до прошлой зимы. Конечно, когда бывали обстрелы, что-то взрывалось не так далеко от дома, что стены и окна вибрировали – пугало. Вот это единственный минус, что есть сейчас в Белгороде. В остальном, это замечательное место: есть зоопарк, торговые центры, хорошие рестораны, интересные музеи. Я на самом деле очень люблю этот город. И, если честно, совсем не хочется ехать в Тулу», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Мохамедом Аль Хачдади читайте на «Чемпионате» позднее.