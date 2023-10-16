Аль Хачдади — о жене: её мама считала меня неудачником с заработком в $ 30 в месяц

Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади рассказал, как познакомился с женой.

«Жена Шаймаа – моя первая любовь. И, надеюсь, последняя. Мы встретились на одном из волейбольных матчей в Марокко. Она пришла посмотреть и влюбилась в меня, а затем добавилась на фейсбуке, и мы начали общаться, потом встретились – она была просто прекрасна. Месяца через три-четыре я выяснил, что Шаймаа из обеспеченной семьи, очень образованная.

Так что вначале её родители были против наших отношений. Её мама считала меня неудачником с заработком в $ 30 в месяц и без какого-то будущего. Но она в меня поверила. А после двух с половиной лет отношений я поехал в Катар, заработал денег для свадьбы, так что смог купить золото, потому что в нашей традиции ты должен подарить своей жене что-то ценное. Так что после я просто пришёл к её семье и сказал, что теперь у меня есть хороший контракт: я живу в Катаре с машиной и в хорошей квартире, так что ваша дочь будет со мной чувствовать себя надёжно. И я её очень сильно люблю. Будущая тёща поверила и дала согласие», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной».

Полное интервью с Мохамедом Аль Хачдади читайте на «Чемпионате» позднее.