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Аль Хачдади: политики думают только о своих интересах, никто не видит жертв спортсменов

Аль Хачдади: политики думают только о своих интересах, никто не видит жертв спортсменов
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Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади прокомментировал решение отстранить российских спортсменов и российские клубы от участия в международных турнирах.

«Когда ты участвуешь в еврокубках, пятое место хотя бы даёт право играть в Кубке Вызова, есть возможность поиграть в Европе. А теперь, когда из-за политики наш спорт отрезали от всего, это очень-очень плохо. Никто не думает о спортсменах, которые упорно работают, чтобы бороться за медали европейских соревнований, Олимпиад.

Никто не видит тех страданий и жертв ради этой цели. Политики думают только о себе и своих интересах, и это очень большая ошибка», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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