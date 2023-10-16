Аль Хачдади: политики думают только о своих интересах, никто не видит жертв спортсменов

Лидер волейбольного клуба «Белогорье» Мохамед Аль Хачдади прокомментировал решение отстранить российских спортсменов и российские клубы от участия в международных турнирах.

«Когда ты участвуешь в еврокубках, пятое место хотя бы даёт право играть в Кубке Вызова, есть возможность поиграть в Европе. А теперь, когда из-за политики наш спорт отрезали от всего, это очень-очень плохо. Никто не думает о спортсменах, которые упорно работают, чтобы бороться за медали европейских соревнований, Олимпиад.

Никто не видит тех страданий и жертв ради этой цели. Политики думают только о себе и своих интересах, и это очень большая ошибка», – сказал Аль Хачдади в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.