Российский легкоатлет победил в Амстердамском полумарафоне

Двукратный победитель Московского марафона Искандер Ядгаров выиграл Амстердамский полумарафон, сообщает пресс-служба организации.

32-летний российский бегун преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 5 минут 23 секунды, опередив алжирца Абдельазиза Дахи всего на 12 секунд. Третье место занял француз Жюльен Деван с результатом 1:05.37.

Интересно, что Ядгаров бежал полумарафон в костюме главного героя известного фильма «Форрест Гамп», облачившись в красные шорты, жёлтую футболку с зеленым воротником и красную бейсболку.

Добавим, что лучшим результатом Ядгарова на полумарафоне является 1 час 3 минуты и 20 секунд – такое время он показал в ходе Московского полумарафона в 2018 году. В тот раз он занял только второе место.