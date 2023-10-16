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Определились полуфинальные пары Кубка мира по регби — 2023

В воскресенье, 15 октября, определились полуфинальные пары Кубка мира по регби — 2023, который проходит на полях Франции.

На этой стадии состязаний сыграют сборные команды ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и Англии. На предыдущей стадии турнира аргентинцы переиграли Уэльс (29:17), Новая Зеландия взяла верх над ирландцами (28:24), Англия одолела команду Фиджи (30:24), а ЮАР оказалась сильней хозяев чемпионата, французов (29:28).

Таким образом, 20 октября Аргентина сыграет с Новой Зеландией, а 21 октября Англия попробует взять реванш у ЮАР за поражение в финале четырёхлетней давности.

Добавим, что матч за третье место пройдёт 27 октября, а финал — 28 октября. Все заключительные встречи турнира пройдут в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс».

Кубок мира по регби проходит с 8 сентября по 28 октября во Франции. Всего в соревнованиях принимали участие 20 мужских команд.

Действующим чемпионом мира по регби является сборная ЮАР. Четыре года назад на турнире, который проходил в Японии южноафриканская команда в решающем матче переиграла англичан.