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В Государственной Думе планируют расширить список лиц, которым запрещено делать ставки

В Государственной Думе планируют расширить список лиц, которым запрещено делать ставки
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Комитет Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту выступил с инициативой расширить список лиц, которым запрещено делать ставки на спортивные события. По мнению членов комитета, существующими законами не ограничены некоторые категории лиц, способные повлиять на исход спортивных событий.

«Будет рассмотрена законодательная инициатива, предлагающая увеличить перечень лиц, которым запрещено заключать пари на официальные спортивные соревнования. Сейчас в этом списке находятся спортсмены, тренеры, судьи. Но нет таких людей, которые имеют возможность косвенно влиять на результаты спортивных соревнований», — цитирует ТАСС источник из комитета.

Напомним, заседание рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» состоится 17 октября 2023 года.

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