Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Британские учёные определили лучшее занятие, замедляющее старение

Британские учёные определили лучшее занятие, замедляющее старение
Простое упражнение замедляет старение
Аудио-версия:
Комментарии

Учёные из Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании заявили, что простое упражнение помогает замедлить старение организма. Научная статья опубликована в журнале The Science Daily.

Авторы изучили данные более чем о 400 тысячах человек среднего возраста. Они проанализировали скорость ходьбы участников и длину их теломер – защитных структур на концах хромосом, отвечающих за сохранение генетической информации. Известно, что с каждым делением клеток теломеры сокращаются, что и приводит к старению организма.

Читайте также:
Простое упражнение: японские долгожители поделились секретом здорового старения

Результаты исследования показали, быстрая ходьба связана с более длинными теломерами. Этот факт, подмеченный генетиками, имеет прямое влияние на биологический возраст человека. Благодаря быстрой ходьбе организм стареет медленнее.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android