Британские учёные определили лучшее занятие, замедляющее старение

Учёные из Лестерского университета при Национальном институте медицинских исследований Великобритании заявили, что простое упражнение помогает замедлить старение организма. Научная статья опубликована в журнале The Science Daily.

Авторы изучили данные более чем о 400 тысячах человек среднего возраста. Они проанализировали скорость ходьбы участников и длину их теломер – защитных структур на концах хромосом, отвечающих за сохранение генетической информации. Известно, что с каждым делением клеток теломеры сокращаются, что и приводит к старению организма.

Результаты исследования показали, быстрая ходьба связана с более длинными теломерами. Этот факт, подмеченный генетиками, имеет прямое влияние на биологический возраст человека. Благодаря быстрой ходьбе организм стареет медленнее.