ВЦИОМ: чаще всего россияне занимаются бегом, ходьбой и лёгкой атлетикой

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные мониторингового опроса по теме спорта.

Согласно исследованиям, доля россиян, регулярно занимающихся спортом держится на уровне 2018 года и составляет 54%. По данным ВЦИОМ, несколько раз в неделю заниматься спортом удаётся преимущественно молодёжи 18–24 лет (45%), россиянам с высшим и неоконченным высшим образованием (29%), хорошо обеспеченным гражданам (31%) и предпочитающим интернет телевидению (29%). Эти же группы населения можно назвать наиболее спортивными в целом.

Самыми распространёнными видами физической активности для россиян стали бег, спортивная ходьба и лёгкая атлетика — ими не реже одного-трёх раз в месяц занимаются 37% россиян. 31% отдал предпочтение фитнесу, 18% выбрали силовые тренировки и тяжёлую атлетику, ЛФК предпочитают ещё 17%, плавание — 15% опрошенных. Заметно снизилась популярность командных видов спорта (футбол — 7%, волейбол — 3%, хоккей — 1%, баскетбол — 1%).